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Karaman'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Karaman'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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Karaman'da ATV'nin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karaman'da ATV'nin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vural Kayalık'ın (39) kullandığı 70 ACF 128 plakalı ATV, merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarındaki Karadağ yolunda uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, ATV'deki A.G. (38), Y.K. (11) ve E.S.G. (4) yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kayalık'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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