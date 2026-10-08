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Karaman'da Dereköy yakınlarında tilkiyi bisküviyle besleyen kişi kaydetti

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Karaman'da Dereköy yakınlarında arazide yiyecek arayan tilkiyi fark eden kişi, yanında bulunan bisküviyle hayvanı besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; tilki bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

Karaman'da arazide yiyecek arayan tilkiyi bisküviyle besleyen kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Merkeze bağlı Dereköy yakınlarında dolaşan bir vatandaş, yiyecek arayan tilkiyi fark etti.

Tilkinin aç olabileceğini düşünen kişi, yanında bulunan bisküviyle hayvanı besledi.

Bölgede bir süre gezindikten sonra gözden kaybolan tilki, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: AA
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