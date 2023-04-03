Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
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Karaman'da içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cip dağ yolunda takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Cip uçuruma yuvarlandı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel