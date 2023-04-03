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Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü

Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü

Güncel Haberler

Karaman'da içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cip dağ yolunda takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Cip uçuruma yuvarlandı.

Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Güncel Haberler

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