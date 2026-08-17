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Karaman'da 52 aranan şahıs yakalandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-16 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 772 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 6 kesici-delici alet, 20 bin dolu makaron, 5 kök kenevir, 55 litre etil alkol, 100 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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