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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı
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Karaman'da 18-24 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 14 bin 372 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 14 bin 372 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 49 litre etil alkol, 31 litre kaçak içki, 24 alkol aroma kiti, 11 sikke ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kaynak: AA
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