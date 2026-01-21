Haberler

Karaman'da borç kavgası: Baba ve oğlu öldü

Karaman'da 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada, Yunus Emre Şahin'in ardından babası Mustafa Şahin de yaşamını yitirdi. Olayda, baba ve 3 oğlu da yaralandı.

KARAMAN'da 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Yunus Emre Şahin'in (31) ardından yaşamını yitiren babası Mustafa Şahin (69), son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Olay, 7 Ocak günü Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım (39) ve Arif Şahin (27), daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. (42) ve oğlu Cemal K. (20) ile sokakta karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Mustafa Şahin ile 3 oğlu, Cemal K.'yi tartakladı. Mehmet K. de otomobilinin bagajından aldığı tabanca ile Mustafa Şahin ve oğullarına ateş etti. Açılan ateşte 4 kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, kurtarılamadı.

KAVGA 14 BİN TL ALACAK YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Mehmet K. ve oğlu Cemal K., olayın ardından polis ekiplerince yakalandı. Kavganın, Mehmet K. ile oğlunun, alacakları olan 14 bin lirayı isteyince çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet K., tutuklandı, oğlu Cemal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BABA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Mustafa Şahin de tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Mustafa Şahin'in cenazesi bugün öğle vakti Ahmet Yesevi Camisi önüne getirildi. Taburcu olan Kazım Şahin cenazeye katılırken, Arif Şahin'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Şahin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası oğlu Yunus Emre Şahin'in mezarının yanına defnedildi.

