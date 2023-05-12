Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve kendisini bıçakla yaraladı

Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan kişi, kendisini de yaraladı.

Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan kişi, kendisini de yaraladı.

Konya'da ikamet eden Mihriban Ş, eşi Serhat Ş ile tartışınca Karaman'daki ailesinin yanına gitti.

Bunun üzerine Serhat Ş, eşini Karaman Merkez Sakabaşı Mahallesi'nde bulunan Sıla Parkı'na çağırdı.

Çift burada kavga etmeye başlayınca Serhat Ş, tartıştığı eşini bıçaklayıp kendisini yaraladı.

Mihriban Ş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serhat Ş. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.