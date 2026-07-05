Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Karaman-Mersin kara yolunda bariyere çarpan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A. (20) idaresindeki 42 V 7886 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar