Karaman'da Balkon Tüpü Yangın Çıkardı

Karaman'da bir evin balkonunda bulunan tüpün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı binanın zemin katında ikamet eden S.Ç. (66), yemek yapmak için balkondaki piknik tüpünün başlığını taktığı esnada tüp alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.