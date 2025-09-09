Haberler

Karaman'da Balkon Tüpü Yangın Çıkardı

Karaman'da bir evin balkonunda bulunan piknik tüpü alev alarak yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını söndürdü, yangın hasara yol açtı.

Yunus Emre Mahallesi 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı binanın zemin katında ikamet eden S.Ç. (66), yemek yapmak için balkondaki piknik tüpünün başlığını taktığı esnada tüp alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
