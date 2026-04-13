Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı
20 kişi tutuklandı, 24 bin 939 kişi sorgulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-12 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 24 bin 939 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, şarjör, 20 kesici-delici alet, 61 fişek, 1038 sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO