Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-12 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 24 bin 939 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, şarjör, 20 kesici-delici alet, 61 fişek, 1038 sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.