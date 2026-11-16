Karaman'da 9-15 Kasım operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

Karaman'da 9-15 Kasım operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'da 9-15 Kasım'da yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 55 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kesici-delici alet, 19 gümrük kaçağı emtia ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA