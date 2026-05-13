Karaman'da "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" sürüyor

Karaman'da düzenlenen 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliklerde protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor.

Yürüyüşe, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi, Türkçe fermanı okudu.

Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.

Cumhuriyet Parkı'ndaki etkinlikte, Vali Çiçek ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

Türk Dil Bayramı dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
