Karaman'da 55 Kişi Gözaltına Alındı
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 55 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 195 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 17 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.