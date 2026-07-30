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Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

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Karaman'da 3 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Karaman'da 3 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.Z, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başakşehir Mahallesi'nde annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde dün sahipli köpeğin saldırısına uğrayan S.E.K. (3) ağır yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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