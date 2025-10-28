Haberler

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu
Karaman'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında, vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Törene Karaman'ın protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, belediye bando takımı eşliğinde 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ümit Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
