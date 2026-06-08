Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
Karaman'da 1-7 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, 15'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 387 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 7 kesici-delici alet, 295 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO