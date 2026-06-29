Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 22-28 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı. Operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22- 28 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 1715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 55 fişek, 4 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar