Karaman Başyayla'da sonbahar renkleri 1400 metre rakımda dronla kaydedildi

Karaman Başyayla'da sonbahar renkleri 1400 metre rakımda dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı. Orta Toroslar'da yaklaşık 1400 metre rakımdaki ilçenin dağlık kesimlerinde ağaçlar sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına büründü.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde sonbahar renklerinin ağaçlık alanlarda oluşturduğu manzara dronla kayda alındı.
Orta Toroslar'ın Taşeli Platosu'nda, yaklaşık 1400 metre rakımda yer alan Başyayla, dağlık coğrafyası ve doğal bitki örtüsüyle sonbaharda farklı güzelliklere bürünüyor.
İlçenin dağlık kesimlerinde bulunan ağaçlar sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.
Sonbahar renkleriyle göz alıcı bir görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA