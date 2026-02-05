Haberler

Karaköy İskelesi'nde denizde kadın cesedi bulundu

Güncelleme:
Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri cesedi çıkararak Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
