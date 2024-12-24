Karaköy-Beyoğlu Tünel Hattı'nda Teknik Arıza: Yolcular Durağa Yürüdü
Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle vagondan inen yolcular, kapıların açılmasının ardından durağa yürümek zorunda kaldı. Arıza giderildikten sonra seferler normale döndü.
Karaköy- Beyoğlu Tarihi Tünel Hattı'nda teknik arıza nedeniyle vagondan inen yolcuların durağa doğru yürümesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular bir süre vagon içerisinde bekletildi.
Yolcular, vagonların kapılarının açılması üzerine durağa yürümek zorunda kaldı.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Yolcuların, tünel içerisinde yürümesi cep telefonuyla kaydedildi.