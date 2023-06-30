Karaköprü Belediyesi Kurban Kesim Yerlerini Temizledi

Karaköprü Belediyesi ekipleri, kurban kesim yerlerini temizleyerek dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atıkları topladı, alanları yıkadı ve dezenfekte etti. Bayram boyunca ve sonrasında da temizlik çalışmaları devam edecek.

Karaköprü Belediyesi ekipleri, kurban kesim yerlerini temizleyerek dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan kurban kesim yerlerinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak alanları kötü görüntü ve kokudan arındırdı.

Ekipler tarafından çevre sağlığını tehdit eden atıkların yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olan çöpler toplanırken, kesim alanları deterjanlı su ile yıkanıp çöp konteynırları ve çevresi de dezenfekte edilip kötü kokuya karşı naftalinlendi.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca ve sonrasında da tüm alanlarda temizlik ve yıkama mesaisine devam edecek.