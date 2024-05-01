Karakeçili'de Vatandaşlar ve Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

Kumluca mevkisinde muhtaralar tarafından organize edilen program, sağanak nedeniyle bir iş yerinin deposunda yapıldı.

Kaymakamlık, belediye ve müftülüğün de destek verdiği programda, öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Muhammed Key tarafından dua edildi, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Duaya katılan Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçeden ayrılacağı için vatandaşlardan helallik istedi.