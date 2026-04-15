Karakeçili'de çevre temizliği yapıldı

Karakeçili Kaymakamlığı, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Kaymakam Yasin Mert'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, baraj ve çevresindeki alanlar temizlendi, 1 ton atık ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri dönüştürmek amacıyla çevre temizliği yapıldı.

Kaymakam Yasin Mert, öğrenciler, kamu görevlileri ve muhtarların katıldığı etkinlikte, Kapulukaya Barajı ve çevresindeki mesire alanı, Sulubük köyü Tepraş mevki, yol kenarları ve çeşme yanlarını temizlendi.

Etkinlikte toplanan yaklaşık 1 ton plastik ve cam şişeler, poşetler ve diğer atıklar ayrıştırılarak Geri Dönüşüm Merkezine teslim edildi.

Kaymakam Mert, öğrenciler, kamu görevlileri ve muhtarlarla çevre temizliği yaptıklarını belirterek, "Temiz bir çevre bilinci oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak temel amacımızdır." dedi.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
