Karakeçili Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, ana caddelere sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Zafer Mahallesi Şehit Alparslan Yazıcı ve İnönü caddeleri ile çarşı merkezinde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçede uzun süreden beri altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Su, kanalizasyon ve doğal gaz çalışmalarından dolayı ilçenin yolları bozulduğunu belirten Özçelik, "Mahalle arasındaki kilit parke olmayan yollarımızı asfalt kaplama yaptık. Ana caddeler üzerindeki çalışmalarımıza da başladık. Şehit Alparslan Yazıcı Caddesi'nin tamamını, İnönü Caddesi'nin de bir kısmına sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene bütün ana caddeleri sıcak asfaltla kaplamak. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürmeleri için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekonomik durumumuz ölçüsünde elimizden geldiğince asfaltsız ve kilit parkesiz yol bırakmamak hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA