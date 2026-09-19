Haberler

Karakeçili Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karakeçili Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, ana caddelere sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, ana caddelere sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Zafer Mahallesi Şehit Alparslan Yazıcı ve İnönü caddeleri ile çarşı merkezinde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçede uzun süreden beri altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Su, kanalizasyon ve doğal gaz çalışmalarından dolayı ilçenin yolları bozulduğunu belirten Özçelik, "Mahalle arasındaki kilit parke olmayan yollarımızı asfalt kaplama yaptık. Ana caddeler üzerindeki çalışmalarımıza da başladık. Şehit Alparslan Yazıcı Caddesi'nin tamamını, İnönü Caddesi'nin de bir kısmına sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene bütün ana caddeleri sıcak asfaltla kaplamak. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürmeleri için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekonomik durumumuz ölçüsünde elimizden geldiğince asfaltsız ve kilit parkesiz yol bırakmamak hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler

Haftalardır beklenen gün geldi! İşte muhtemel 11'ler

Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Narin'in babası Arif Güran'dan bin kilometrelik adalet yürüyüşü! Diyarbakır'dan Külliye'ye yola çıktı

Narin'in babası yürüyüşe başladı! Gideceği tek bir kapı var
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı