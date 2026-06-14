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Karakaya Barajı çevresindeki yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı

Karakaya Barajı çevresindeki yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı
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Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı çevresinde etkili yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi. Malatya başta olmak üzere Diyarbakır ve Elazığ'a uzanan havzada tarım arazileri, yollar ve tarihi Yalnız Minare'nin bir bölümü su altında kaldı.

Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesiminde, yağışlar nedeniyle kıyıdaki bazı yerleşim alanları, tarım arazileri ve kara yolları suyla kaplandı.

Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki tarihi "Yalnız Minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.

Bölgede su altında kalan kayısı bahçeleri, kara yolları ve yerleşim alanları, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak
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