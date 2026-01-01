Haberler

DSİ Genel Müdürü Balta, Karakaya Barajı'nda incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karakaya Barajı'nın aks yerinde incelemelerde bulundu. Baraj tamamlandığında 54 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Maçka ilçesinde yapılması planlanan Karakaya Barajı'nın aks yerinde inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yaylabaşı Mahallesi'ndeki Yaylabaşı Deresi üzerine DSİ tarafından inşa edilmesi planlanan Karakaya Barajı'nın proje hazırlıkları sürüyor.

Balta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, beraberindekilerle barajın aks yerinde incelemelerde bulundu.

Tamamlandığında 54 mahallenin içme suyu ihtiyacının Karakaya Barajı'ndan karşılanacağını belirten Genç, "İlçelerimize çok büyük katkı sağlayacak önemli bir yatırım. Proje çalışmaları DSİ tarafından titizlikle yürütülüyor. Kıymetli Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

