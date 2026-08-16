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Karakaya Barajı'nda Yalnız Minare Su Altında

Karakaya Barajı'nda Yalnız Minare Su Altında
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Karakaya Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki meşhur 'yalnız minare' dron ile görüntülendi. Baraj çevresindeki bazı yerleşim alanları ve tarım arazileri de yağışlar nedeniyle su altında kaldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesiminde, yağışlar nedeniyle kıyıdaki bazı yerleşim alanları, tarım arazileri ve kara yolları suyla kaplandı.?

Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki "yalnız minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.

Kaynak: AA
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