Karaismailoğlu: "Geleceği parlak bir Türkiye için hayret etmedik, gayret ettik"

Yuva yapan kumru için bir odayı değiştirip pencereyi iptal ettiler

Yıldırım Kaya: Dicle Köy Enstitüsü'nün Gelecek Nesillere Taşınması İçin Bir Müzeye İhtiyacı Var

Kumru yuvasını öyle bir yere yaptı ki görenler hayrete düşüyor