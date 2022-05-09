Karaismailoğlu: "Geleceği parlak bir Türkiye için hayret etmedik, gayret ettik"
AA - Hakan Dündar - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜGVA İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'na katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜGVA İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'na katıldı. (4)
AA / Hakan Dündar - Güncel