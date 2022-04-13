Karaismailoğlu: "Türkiye'nin 2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi hazırlıklarını tamamladık" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Türkiye'nin 2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi hazırlıklarını tamamladık"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında konuştu. (1)

Karaismailoğlu: Türkiye'nin 2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi hazırlıklarını tamamladık

Karaismailoğlu: Türkiye'nin 2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi hazırlıklarını tamamladık

Karaismailoğlu: Türkiye'nin 2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi hazırlıklarını tamamladık

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Haberler

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