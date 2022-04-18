Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. (5)
Karaismailoğlu: "2053 yılına kadar karayolu hizmet düzeyimizi en üst seviyeye çıkararak kesintisiz ve konforlu bir ulaşım tesis edeceğiz"
Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar var"