Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kayboldu

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için çaya giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'ndaki Eğlence Çayı'na serinlemek için giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

