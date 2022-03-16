Karaisalı'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı
AA - Ahmet Başğen - Güncel
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Karaisalı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.
Karaisalı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.
Denetimlerde, ilçede hizmet veren yerel ve zincir marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi incelendi
Zabıta ekipleri ayrıca market depolarındaki yağ stoklarını da kontrol etti.
AA / Ahmet Başğen - Güncel