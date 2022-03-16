Karaisalı'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

Karaisalı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Denetimlerde, ilçede hizmet veren yerel ve zincir marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi incelendi

Zabıta ekipleri ayrıca market depolarındaki yağ stoklarını da kontrol etti.