Bakan Ersoy: "Şanlıurfa Karahantepe'de Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Bütüncül Çevre Düzenleme Projelerimizi Tamamlamak Üzereyiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe ören yerinin çevre düzenlemesi ve üst örtü çalışmalarının sürdüğünü, 2026 yılında ziyarete açılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şanlıurfa Karahantepe'de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ören Yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında; kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe ören yerinin yakın zamanda ziyaretçilere açılacağını duyurdu. Bakan Erson, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Karahantepe'de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ören Yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında; kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz. 2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Bu süreçte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile kazı başkanımız Prof. Dr. Sayın Necmi Karul ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

