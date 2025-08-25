Karahallı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan motosiklet sürücüsü M.R.I. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

M.R.I. (23) yönetimindeki 64 ADR 857 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde park halindeki 64 DU 095 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
