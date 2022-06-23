Karadeniz Teknik Üniversitesine engelli sürekli işçi alınacak Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 3 engelli sürekli işçi alınacak. Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 3 engelli sürekli işçi alınacak. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, hasta bakımı ve temizliği hizmetleri ile beden işçisi olarak 3 engelli istihdam edilecek. Sürekli işçi statüsüne başvurular, 27 Haziran 2022'ye kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kura çekimi ise 7 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. AA / Tuğba Yardımcı - Güncel Karadeniz Güncel Haberler

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