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Karadeniz Teknik Üniversitesine engelli sürekli işçi alınacak

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Karadeniz Teknik Üniversitesine engelli sürekli işçi alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 3 engelli sürekli işçi alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 3 engelli sürekli işçi alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, hasta bakımı ve temizliği hizmetleri ile beden işçisi olarak 3 engelli istihdam edilecek.

Sürekli işçi statüsüne başvurular, 27 Haziran 2022'ye kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kura çekimi ise 7 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

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