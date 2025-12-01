Karadeniz Teknik Universitesi 62. Yaşını Gururla Kutluyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitenin eğitim ve öğretim hayatına başlamasının 62. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Çuvalcı, mesajında, KTÜ'nün 2 Aralık 1963'te Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu binasında başladığı eğitim ve öğretim yolculuğunun 62. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Çuvalcı, kuruluşu 20 Mayıs 1955 tarihli 6594 sayılı kanun ile kabul edilen, İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan üniversitenin, 62 yıldır ülkenin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimine değer katmaya devam ettiğini vurguladı.

KTÜ'nün bünyesinde 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 18 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu kaydeden Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:

"20 Mayıs 1955'te kuruluşun ilk adımını atan başta Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşı olmak üzere kurulduğu andan bugüne kadar üniversitemizin başarılı yolculuğunda emek veren tüm akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve KTÜ'nün gelişimine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle teşekkür ediyor Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki öncü rolünü daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum."