Haberler

Karadeniz Teknik Universitesi 62. Yaşını Gururla Kutluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ'nün eğitim ve öğretim hayatına başlamasının 62. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak üniversitenin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişime katkılarını vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitenin eğitim ve öğretim hayatına başlamasının 62. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Çuvalcı, mesajında, KTÜ'nün 2 Aralık 1963'te Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu binasında başladığı eğitim ve öğretim yolculuğunun 62. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Çuvalcı, kuruluşu 20 Mayıs 1955 tarihli 6594 sayılı kanun ile kabul edilen, İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan üniversitenin, 62 yıldır ülkenin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimine değer katmaya devam ettiğini vurguladı.

KTÜ'nün bünyesinde 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 18 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu kaydeden Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:

"20 Mayıs 1955'te kuruluşun ilk adımını atan başta Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşı olmak üzere kurulduğu andan bugüne kadar üniversitemizin başarılı yolculuğunda emek veren tüm akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve KTÜ'nün gelişimine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle teşekkür ediyor Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki öncü rolünü daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.