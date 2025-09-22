Karadeniz Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Töreni

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, akademik yılı açılış töreninin, Kanuni Kampüsü Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, törendeki konuşmalarına yer verilen Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de, çoğunluğunu bebekler, kadınlar, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete, bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir."

Öğrencilere de seslenen Temiz, "Sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en büyük güvencemizsiniz. Bilimin ışığında ilerleyerek milli ve yerli teknolojilerimizin gelişmesine öncülük edecek ve Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacaksınız." ifadesini kullandı.