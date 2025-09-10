Haberler

Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan: Ulaşım Kapandı

Güncelleme:
Artvin'in Kemalpaşa ile Hopa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan, kara yolunun trafiğe kapalı kalmasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Kemalpaşa ile Hopa ilçeleri arasındaki bölümünde heyelan meydana geldi.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışların ardından Hopa'ya bağlı Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
