Karadeniz'in mavileştirilmesi için su yosunlarının kullanıldığı proje uluslararası yarışmada finale kaldı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, UNOPS'un düzenlediği Eko-İnovasyon Yarışması'nda 'Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması' projesiyle finale kalmayı başardı. Proje, Karadeniz'deki tarımsal kirliliği azaltmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Dünya Bankası adına yürüttüğü "Karadeniz'in Mavileştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Eko-İnovasyon Yarışması'nda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce hazırlanan "Alg (su yosunu) Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması" projesi 40 ülkeden gelen 186 başvuru arasından finale kaldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, AA muhabirine, Karadeniz'de kirliliğin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eko-yenilikçi çözümleri destekleyen yarışmaya 40 ülkeden 186 başvuru geldiğini belirterek, "Biz de bu yarışmaya enstitümüzde görevli Doç. Dr. Betül Bayraklı, Dr. Hüseyin Meral, Aykut Çağlar, Yusuf Koç, Oğuzhan Duyar, Murat Çağatay Keçeci ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut'un hazırladığı 'Alg Biyoremediasyon Sistemi ile Azaltılması' projesiyle katıldık." dedi.

Karadeniz'deki tarımsal üretimden kaynaklanan besin elementi yükünün doğal yollarla temizlenmesi yönünde proje yaptıklarını anlatan Deligöz, "Projemiz değerlendirme sürecini başarıyla geçerek 8-11 Haziran 2026 tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek olan büyük finalde yarışmaya hak kazandı." diye konuştu.

Deligöz, projelerinin doğanın gücüyle drenaj sularında temizlik yapılmasına yönelik bir çalışma olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Projemiz, tarım alanlarından süzülen ve drenaj sularında kirlilik yaratan besin elementi yüküne karşı biyolojik bir kalkan oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında drenaj kanallarına özel alg biyoremediasyon sistemleri kurulacak. Hızlı büyüme özellikleriyle bilinen algler, doğal biyolojik süreçleri sayesinde sudaki fazla azot ve fosfor bileşiklerini hücresel yapılarına emerek kendi metabolizmalarında kullanacak. Bu yenilikçi sistem sayesinde drenaj sularındaki zararlı besin yükü doğal yollarla bertaraf edilirken, Karadeniz ekosisteminin korunmasına sürdürülebilir ve çevreci bir katkı sağlanmış olacak."

Kaynak: AA / İlyas Gün
