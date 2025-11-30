Haberler

Karadeniz'deki Gemi Yangınları Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de seyir halindeki KAIROS isimli gemideki yangının tamamen söndüğünü ve geminin karaya çekilmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, VIRAT isimli geminin çekim işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana gelen KAIROS isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü, geminin karaya çekilmesi için gemi şirketiyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, VIRAT adlı gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiğini, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Demir Sahası'na yanaştırılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır" denildi.

Karadeniz'de patlamaların yaşandığı KAIRO ve VIRAT adlı petrol tankerleri, dışarıdan bir etki sonucu alev almış, olay bölgesine sevk edilen kurtarma ekipleri gemilerdeki mürettebatı tahliye etmişti. KAIRO'daki 25 kişilik personelin yangın sonrası kurtarıldığı, VIRAT'taki 20 mürettebatın da sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Patlamalar sırasında tankerlerin boş olduğu da resmi olarak duyurulmuştu.

