Karadeniz'deki Gemi Yangınları Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana gelen KAIROS isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü, geminin karaya çekilmesi için gemi şirketiyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, VIRAT adlı gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiğini, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Demir Sahası'na yanaştırılmasının planlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğü, geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır" denildi.

Karadeniz'de patlamaların yaşandığı KAIRO ve VIRAT adlı petrol tankerleri, dışarıdan bir etki sonucu alev almış, olay bölgesine sevk edilen kurtarma ekipleri gemilerdeki mürettebatı tahliye etmişti. KAIRO'daki 25 kişilik personelin yangın sonrası kurtarıldığı, VIRAT'taki 20 mürettebatın da sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Patlamalar sırasında tankerlerin boş olduğu da resmi olarak duyurulmuştu.