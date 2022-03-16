Karadeniz'deki 4 ilde "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"

Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da şehit aileleri ve gazilere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Trabzon Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, şehitlere verilen mertebenin, peygamberlerden sonra gelen en büyük mertebe olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar semalardan ezan sesinin susmaması adına, bayrağımızın inmemesi adına canlarını feda ettiler. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Vatan için, bayrak için, millet için canını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanmış kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum."

Konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Ustaoğlu tarafından Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in ailesi ile Gazi Astsubay Çavuş Emre Çalık ve Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'e tevcih edildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Şen, İl Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Ömer Harun Özkaynak, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehit aileleri, gaziler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un özgeçmişi okundu.

Vali Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, vatanın birliği, devletin bekası uğruna can veren şehitler ile gazileri minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un, Ağustos 2020'de Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit düştüğünü belirten Taşbilek, şöyle konuştu:

"Kahramanca bir mücadele ile Giresun'daki selde yardıma koşarken şahadet mertebesine ulaşan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'a rahmet ve minnet dileklerimizi ve şükranlarımızı iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailemize şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna, insanlarımızın refahı, mutluluğu uğruna kendi canlarını hiçe sayan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Taşbilek, konuşmasının ardından şehidin 5 yaşındaki oğlu Miraç Aras Tok'a Devlet Övünç Madalyasını takdim etti.

Törene, Vali Taşbilek'in yanı sıra eşi Sibel Taşbilek, şehidin eşi Hacer Tok, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile şehit aileleri katıldı.

Ordu

Ordu'da, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende, 2 şehit ailesi ile bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Törende Vali Tuncay Sonel, il genelinde 399 şehit ailesi ve 552 gazi olduğunu ifade etti.

Şehit ailelerine Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurumlarınca devletin varlığı ve sıcaklığının hissettirilmeye çalışıldığını dile getiren Sonel, "Şehit ailelerine ve gazilere ne yapsak azdır." dedi.

Konuşmanın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın annesi Mesure Ak, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın oğlu Alperen Miraç ile eşi Hamide Çıtır ile gazi Piyade Uzman Çavuş İlhan Sül'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ile şehit ve gazilerin yakınları katıldı.

Giresun

Giresun Valilik makamında düzenlenen törende Vali Enver Ünlü, gazi Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Kaygusuz'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'na takdim etti.

Vali Ünlü, madalyayı tevcih ettikleri kahraman gazi Kaygusuz'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarımız sırasında şehit veya gazi olan kardeşlerimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bizlerin huzuru ve güvenliği için şanlı Türk bayrağımız inmesin, gök kubbemizde ezanlarımız dinmesin diye canlarını veren, kanlarını döken kahramanlarımızdır. Onlar her zaman bizim baş tacımızdır. Gazilerimize sağlık ve afiyet, şehitlerimize rahmet diliyorum."

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas katıldı.