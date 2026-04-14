Haberler

İstanbul'da bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında yapılan operasyonda 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik'in düzenlediği operasyonda organize suç örgütü üyesi 6 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karadeniz'de ortak operasyon düzenlendi.

Karadeniz'deki "uyuşturucu kaçakçılığı" ağının ortaya çıkarıldığı operasyonda, İstanbul açıklarındaki bir teknede gizlenmiş 200 kilogram skunk ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Paylaşımda, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

