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Karadeniz'de tankerde yangın çıktığı bildirildi, Sirius plajları kapatıldı

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Rusya'nın Karadeniz sahili açıklarında bir tankerde yangın çıktığı bildirildi. Sirius Federal Bölgesi İdaresi Başkanı Dmitriy Plişkin, yangının çevresel etkilerinin izlendiğini, vatandaşların güvenliği için Sirius'taki plajların geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Rusya'nın Karadeniz sahili açıklarında bir tankerde yangın çıktığı bildirildi.

Karadeniz yakınlarındaki Sirius Federal Bölgesi İdaresi Başkanı Dmitriy Plişkin, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin açıklarında bir tankerde yangın çıktığını ifade etti.

Rusya Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Servisinin yangının çevresel etkilerini takip ettiğine dikkati çeken Plişkin, vatandaşların güvenliği için Sirius'taki plajların geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Bölge sakinleri ve ziyaretçilerden dışarıda uzun süre kalmamalarını ve mümkünse pencerelerini açmamalarını isteyen Plişkin, izleme sonuçlarına ilişkin düzenli bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Plişkin, yangının çıkma sebebine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, tankerde çıkan yangın nedeniyle bölgede siyah bulutların geniş bir alanı kapladığı görülüyor.

Kaynak: AA
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