Karadeniz'de Olumsuz Hava Şartları: Denize Girilmemesi Uyarısı

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Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmemesi gerektiğini duyurdu. Dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşması ve rüzgar hızının 22 deniz miline çıkacağı belirtildi.

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün saat 15.00'ten itibaren dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ve rüzgar hızının 22 deniz miline çıkacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Polis ve cankurtaran ekipleri, sahildeki kişilere denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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