MSB: Mayın tehlikesine karşı görev yapacak gemiler Karadeniz'e açıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu'nun Karadeniz'de mayın tespit ve etkisiz hale getirme operasyonuna başladığını duyurdu. 4 askeri gemi, 9 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan 'MCM Black Sea Görev Grubu'nun 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "MCM Black Sea Görev Grubu 8'inci Aktivasyonu; Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267)'ın, Umuryeri/İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı. Gemiler, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Umuryeri'den ayrılarak görevlerine başladı. Gemiler, 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek aktivasyon süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz ve Köstence liman ziyareti icra edecekler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
