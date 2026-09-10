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Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan yük gemisinde 2 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

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Karadeniz'de insansız hava araçlarının (İHA) saldırdığı yük gemisinde 2 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Karadeniz'de insansız hava araçlarının (İHA) saldırdığı yük gemisinde 2 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de içinde Azerbaycan vatandaşlarının da bulunduğu "TEDY" adlı yabancı yük gemisinin İHA saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların, Ukrayna'nın Çornomorsk kentindeki hastaneye kaldırıldığı, tıbbi muayene ve tedavilerinin ardından Azerbaycan'a getirilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin cenazelerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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