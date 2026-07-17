Haberler

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan LPG tankeri, tamir için Trabzon'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan gemideki yaralı personelin tahliyesinin ardından, Karadeniz'de dron saldırısı sonucu yangın çıkan 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, yangının söndürülmesi sonrası tamir için Trabzon'a ulaştı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan gemideki 2 yaralı personeli tahliye ettikten sonra Karadeniz'de saldırıya uğrayan 'GAS NERO' isimli LPG tankerinin, tamir işlemleri için Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenle teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığımız koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın başarıyla söndürüldü. Tamir işlemleri için Trabzon'a tersaneye seyreden gemi, saat 16.00'da Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı