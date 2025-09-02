Karadeniz Bölgesi Kadın Hizmetleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Karadeniz Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları kapsamında bölgesel toplantıların dördüncüsünün, dün Köşk Huzurevi Müdürlüğünde gerçekleştirildiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün başkanlığındaki toplantıya, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve beraberindeki heyet ile Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon'dan ilgili müdürlerin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, 5. Ulusal Eylem Planı'nın, geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Erkan ise bugüne kadar uygulamaya konulan dört eylem planının her birinin, kendi döneminin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan stratejik yol haritası niteliği taşıdığını aktardı.