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Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic BM Genel Kurulu'nda Gazze'ye yardım çağrısı yaptı

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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, New York'taki BM 81. Genel Kurulu'nda Gazze'de sorumluluğun insan hayatının korunmasıyla başladığını söyledi. Sivillerin korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli, engelsiz ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Gazze'de sorumluluğumuz, insan hayatının korunmasıyla başlıyor." dedi.

Milatovic, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünya milletlerinin BM Şartı oluşturulurken gelecek nesilleri savaş felaketinden korumak gibi bir söz verdiğini hatırlatan Milatovic, buna rağmen çatışmaların ve savaşların can almaya devam ettiğini aktardı.

Dünyadaki güvenin sadece sözle inşa edilemeyeceğini vurgulayan Milatovic, şunları kaydetti:

"Balkanlar, bölünmüşlüğün yükünü çok uzun süre taşıdı. Şimdi işbirliği, bağlantısallık, ekonomik fırsatlar ve ekonomik bütünleşme yoluyla yeni bir sayfa yazılıyor. Benim neslim de bu sayfanın tamamlanmasına yardımcı olma sorumluluğunu taşıyor. Kalıcı bir uzlaşma, inkar, adalete yönelik seçici yaklaşımlar veya savaş suçlarından hüküm giymiş kişilerin yüceltilmesi üzerine inşa edilemez. Bunun için uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı gösterilmesi ve kimliği ya da geçmişi ne olursa olsun her mağdurun onuruna eşit ölçüde saygı duyulması gerekir."

Karadağ'ın, BM reform gündemini desteklediğini dile getiren Milatovic, daha etkili, daha çevik, daha erişilebilir, mali açıdan daha sürdürülebilir ve çağın zorluklarıyla başa çıkabilecek bir BM istediklerini söyledi.

Jakov Milatovic, ülkesinin Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları paylaştı:

"Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesini amaçlayan tüm güvenilir diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Adil ve kalıcı barışın diyalog ve diplomasi yoluyla sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de sorumluluğumuz, insan hayatının korunmasıyla başlıyor. Siviller korunmalı ve insani yardımlar ihtiyaç sahiplerine güvenli şekilde ve hiçbir engellemeyle karşılaşmadan ulaştırılmalıdır."

Kaynak: AA
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