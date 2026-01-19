Haberler

Pakistan'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 14'e yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e ulaşırken, 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde başlayan yangın, 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Ekiplerin, alışveriş merkezinde 8 cesede daha ulaşmasıyla yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Sind Valisi Kamran Tessori, yangın nedeniyle 70'ten fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının ulusal trajediye dönüştüğünü ifade eden Tessori, içeride hamile bir kadının mahsur kaldığına dair bilginin geldiğini belirtti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Haberler.com
